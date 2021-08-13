Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,1% в начале торгов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне дешевеющей нефти и негативных сигналов с фондовых площадок Азии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом подорожали бумаги "Роснефти" на сильном отчете за второй квартал по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 3885,45 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1664,58 пункта. Йены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на семь копеек, до 73,52 рубля.

Подешевели расписки Ozon (-1,4%), акции "Северстали" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+0,7%), Polymetal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд рублей при прогнозе в 225 млрд рублей против 43 млрд рублей годом ранее; EBITDA поднялась до 571 млрд рублей при прогнозе в 553 млрд рублей против 170 млрд рублей годом ранее.

В США индексы акций накануне выросли на 0,04-0,4%, Dow Jones (+0,04%) и S&P 500 (+0,3%) достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд.

Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тысяч - до 375 тысяч человек (минимум с конца июня), что совпало с ожиданиями.

Индекс цен производителей PPI в июле вырос на 1% к июню и на 7,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 7,2% соответственно. Также превысил ожидания рост индекса Core PPI.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу вновь снижаются на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,7%, до $70,85 за баррель (-0,2% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $68,54 за баррель (-0,2% накануне).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Рынок находится под давлением опасений вокруг спроса на нефть в КНР на фоне борьбы властей страны с новой вспышкой коронавируса, отмечают эксперты CBA.