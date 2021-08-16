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Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Связанная с экс-зампредом правления "Газпром нефти" Андреем Патрушевым компания "Аврора" намерена приобрести крупного бурового подрядчика "НОВАТЭКа" - компанию "Инвестгеосервис", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источников.

По мнению собеседников "Ъ", Патрушев, который уже купил долю в подрядчике МАГЭ, собирается создать крупного игрока в российской нефтесервисной отрасли.

Так, АО "Аврора" подало ходатайство в ФАС о приобретении 60% в буровой компании "Инвестгеосервис" (ИГС), в ФАС изданию подтвердили, что документ находится на согласовании. Там планируют "оценить влияние сделки на рынок нефтегазосервисных услуг" и ожидают от "Авроры" дополнительные документы. В самой компании отметили, что пока "не приобретали акции "Инвестгеосервиса", отказавшись от других комментариев. В "Инвестгеосервисе" на запрос "Ъ" не ответили.

"Инвестгеосервис" - довольно крупный буровой подрядчик, более 80% выручки получает от заказов "НОВАТЭКа" (в частности, на бурение скважин для проекта "Арктик СПГ 2"). В 2020 году убыток по МСФО составил 106 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее, выручка упала на 19%, до 18,6 млрд руб. EBITDA составляла 3,3 млрд руб., а отношение чистого долга к ней - 2,5.

Компания владеет 32 буровыми установками. Акционерами "Инвестгеосервиса" на 31 марта выступали кипрские структуры - дочерняя IGS Drilling (40%, квазиказначейский пакет) и IGS International (60%). Согласно отчетности за 2020 год, в IGS International долями более 25% каждый владели экс-советник главы "НОВАТЭКа" Станислав Котов и глава совета директоров "Инвестгеосервиса" Дамир Туктаров, осуществляя совместный контроль над компанией, пишет газета.

На фоне сделки, говорят собеседники "Ъ", в начале июня в "Инвестгеосервисе" сменилось руководство: гендиректором вместо Дамира Туктарова, возглавившего совет директоров, стал Андрей Королев, ранее на протяжении семи лет руководивший нефтесервисной компанией "Акрос". К августу сменилось руководство и в ключевых дочерних структурах.

"Аврору" источники "Ъ" связывают с Андреем Патрушевым, младшим сыном секретаря Совбеза Николая Патрушева. В конце 2019 года Патрушев-младший покинул "Газпром нефть", где курировал шельфовые проекты в должности зампреда правления. По данным отчетности "Авроры", с сентября 2020 года Патрушев возглавляет ее совет директоров. Патрушев также владеет АНО "Центр "Арктические инициативы", в ее дочерней структуре "Аврора логистика" в апреле 50% получила МАГЭ.

Гендиректор "Авроры" - бывший менеджер "Газпромнефть-Сахалин" Дмитрий Лаврененок, ушедший из компании в феврале 2020 года. Согласно отчетности "Авроры" за 2020 год, сообщает "Коммерсантъ", ею паритетно владеют АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ) и "Севнор технолоджис" (по данным ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит судоходной Sevnor и Георгию Радионову), которая зарегистрирована по одному адресу с "Авророй".

МАГЭ - крупный подрядчик в области морской геологоразведки, 37,7% акций у Андрея Патрушева, а основной акционер - сын известного геофизика Геннадия Казанина Алексей.

Андрей Патрушев Аврора Инвестгеосервис

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