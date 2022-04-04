Андрей Патрушев вышел из капитала и совета директоров МАГЭ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Андрей Патрушев вышел из капитала АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ, Мурманск), российского подрядчика в области морской геологии и геофизики, говорится в отчетности компании.

Доля в 28,33% перешла к АО "Производственно-строительная фирма "Актэрос". Смена акционеров произошла 14 марта.

Кроме того, Патрушев 21 февраля добровольно сложил с себя полномочия члена совета директоров МАГЭ, сказано в отчете.

Он стал акционером МАГЭ в сентябре 2020 года. Пакет, аналогичный тому, который перешел к Патрушеву в собственность, ранее принадлежал петербургской компании "Союз-строй".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "ПСФ "Актэрос" зарегистрировано в Москве в 1995 году, основным видом деятельности компании является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Бенефициаром компании с долей в 60% является Марат Ситдиков, еще 40% принадлежит Владимиру Дроздову.

МАГЭ существует с начала 1970-х годов и занимается изучением строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. В распоряжении компании - флот из семи научных судов.