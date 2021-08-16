Москва заняла шестое место в мире по росту цен на элитное жилье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Москва опустилась с четвертой на шестую строчку в обновленном рейтинге цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index (PGCI) за II квартал 2021 года, рассказали в Knight Frank. В Москве за год эта недвижимость подорожала на 17,6%, а в квартальном измерении рост составил 6,5%.

На первом месте в рейтинге Торонто, где элитная недвижимость подорожала на 27%, Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%).

Петербург поднялся с 36 на 12 строчку, в городе цены выросли на 0,6% в квартальном исчислении и на 13,1% - в годовом.

Как отмечают в Knight Frank, по итогам июня 2021 года показатель в Москве преодолел отметку в миллион рублей и достиг 1 016 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты ожидают, что Москва сохранит высокую позицию в рейтинге до конца года. Что касается Санкт-Петербурга, то во II квартале 2021 года рост цен там замедлился и сохранится на этом уровне: покупатели не торопятся приобретать жилье после его резкого подорожания.

В целом в 46 городах, вошедших в рейтинг, средний темп роста цен составил 8,2% - рекордный показатель с 2008 года (+4,6% в марте 2021 года; +0,9% в июне 2020 года).

"К такому росту цен на зарубежных рынках приводит ряд факторов. Прежде всего, рынки жилья переживают самый необычный период восстановления после пандемии. Мы ожидаем, что Лондон, Нью-Йорк, Париж и Дубай в III квартале поднимутся в рейтинге по мере ослабления ограничений на перемещения, а также роста спроса со стороны международных покупателей", - прогнозирует Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank.