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Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3915 пунктов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник обновил исторический максимум, превысив отметку 3915 пунктов, зафиксированную 6 июля, на фоне ослабления рубля и роста ряда бумаг-"тяжеловесов".

ЭкономикаИндекс МосБиржи превысил 3900 пунктов впервые с начала июляЧитать подробнее

К 10:31 индекс МосБиржи составил 3915,09 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1678,83 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 73,44 рубля (+0,2 рубля).

Локомотивом подъема выступают также обновившие максимумы расписки TCS Group (+1,5%, до 7306,6 рубля) и акции Сбербанка (+1,1%, до 333 рубля), а также раллирующие бумаги "Газпрома" (+1%, до 297,48 рубля), "Норникеля" (+1%) и "НЛМК" (+0,7%).

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