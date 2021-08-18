Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожая

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз прекратил публикацию оперативных данных о ходе уборки урожая.

Ранее ведомство по рабочим дням сообщало о ходе сезонных полевых работ (посевная и уборочная кампании). Информация со ссылкой на оперативные данные региональных органов АПК размещалась на сайте министерства.

На данный момент последняя публикация о ходе уборки урожая относится к 6 августа. Центр агроаналитики при Минсельхозе, который также публиковал информацию о ходе жатвы по рабочим дням, прекратил это делать с 12 августа.

В Минсельхозе пока не прокомментировали причины прекращения публикации оперативных данных.

По данным на 11 августа, было собрано 74,9 млн тонн зерна, что на 1,5 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность составила 30,4 ц/га против 34,2 ц/га годом ранее. Пшеницы намолочено 56,3 млн тонн (59,8 млн тонн в прошлом году) при урожайности 33,2 ц/га (37 ц/га), ячменя - 13,1 млн тонн (12 млн тонн), урожайность составила 26,5 ц/га (30,7 ц/га).

По базовому прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, это третий показатель после рекордного сбора в 2017 году - 135,5 млн тонн. В том числе урожай пшеницы оценивается в 81 млн тонн. На минувшей неделе этот прогноз, сделанный еще в мае, был подтвержден.

Оценки экспертов зернового рынка несколько ниже - от 76,2 млн до 77 млн тонн пшеницы. Минсельхоз США на минувшей неделе понизил прогноз сбора пшеницы в России до 72,5 млн тонн. Но российские эксперты считают эту оценку заниженной.