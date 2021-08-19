Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн руб. за неудаленный контент

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Google виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф виде 2 млн рублей.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации, "Google LLC - Googl LLC" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях",- сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, сервис признан виновным в неудалении подлежащего удалению контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

В четверг суд рассмотрит еще два протокола в отношении компании, всего по трем протоколам Google грозил штраф до 12 млн рублей.

В минувший вторник суд оштрафовал компанию на 14 млн рублей за аналогичные правонарушения.

С начала года несколько иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

В частности, по данным Роскомнадзора, сервисы не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.