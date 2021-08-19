ЦБ отменил трехдневную отсрочку вступления в силу электронных договоров ОСАГО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Банк России принял решение об отмене трехдневной временной франшизы для вступления в силу договоров ОСАГО, заключенных водителями в электронном виде с 29 августа 2021 года. Изменения в правила ОСАГО опубликованы регулятором.

"Временная франшиза" для электронных полисов ОСАГО вводилась для физлиц и была актуальна в период 2017-2018 годов, мера позволяла пресечь распространявшуюся практику страховых мошенничеств при заключении электронных договоров", - прокомментировал "Интерфаксу" решение регулятора заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Эта практика позволяла заключить договор страхования уже после ДТП - в тот же день - с целью получения страховой выплаты. "До настоящего времени, если водитель хочет, чтобы его полис ОСАГО начал действовать сразу после заключения договора, ему необходимо посетить офис автостраховщика", - сказал Ефремов.

"Отмена трехдневной отсрочки вступления в силу электронных договоров ОСАГО - решение, принятое регулятором в пользу потребителей" - подчеркнул представитель РСА.

"Отвязка" полиса от диагностической карты

Одновременно ЦБ внес изменения в правила ОСАГО и порядок электронного обмена информацией при оформлении полисов, согласно которым страховщики "автогражданки" не должны требовать у водителей подтверждения своевременного прохождения техосмотра автомобилем. Изменения также вступают в силу с 29 августа 2021 года. Они "приводят правила ОСАГО в соответствие с поправками в закон об ОСАГО, которые обеспечивают "отрыв" полиса "автогражданки" от диагностической карты". Аналогичные поправки в закон об ОСАГО (статья 15) для потребителей начинают действовать на территории РФ чуть раньше – с 22 августа, уточнил Ефремов.

Он напомнил, что в настоящее время, согласно правительственному постановлению, действует мораторий на "связанность" полисов ОСАГО и диагностической карты для автовладельцев-физлиц. Мера вводилась как временная – с 1 февраля до 30 сентября 2021 года. С 22 августа такая увязка двух документов вообще перестает действовать уже по закону. То есть на практике для водителей-физлиц и для страховщиков ОСАГО при заключении договоров ОСАГО ничего не поменяется. При этом обязанность своевременного прохождения ТО по закону о техосмотре для автовладельцев сохраняется.

Ужесточение требований к техосмотру

Новый федеральный закон о техосмотре вступил в силу на территории РФ в марте 2021 года, он существенно ужесточает требования к порядку проведения техосмотра для легкового и пассажирского автотранспорта, повышает уровень контроля за проведением ТО.

За соблюдением закона о проведении техосмотра на автотранспорте отвечает ГИБДД, РСА по закону проводит аккредитацию операторов ТО, а затем устанавливает соответствие заявленных операторами ТО в ходе аккредитации условий реальным в ходе проверок на местах.