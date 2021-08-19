Amazon собрался открыть несколько физических розничных магазинов в США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc планирует открыть несколько крупных физических розничных площадок в США, которые будут работать как универсальные магазины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Это станет серьезным шагом в развитии бизнеса Amazon в сфере традиционной розничной торговли, при том, что в последние годы интернет-ритейлер уверенно отвоевывал рынок у традиционных розничных операторов. Быстрое развитие онлайн-торговли и рост Amazon привел к банкротствам ряда довольно крупных и известных компаний-операторов торговых центров.

По данным Wells Fargo & Co., Amazon опередила ведущую американскую компанию розничной торговли Walmart и в настоящее время является крупнейшим в США продавцом одежды.

Первые универсальные магазины Amazon, как ожидается, откроются в штатах Огайо и Калифорния. По словам источников, их площади будут составлять порядка 30 тыс. квадратных футов (2,8 тыс. квадратных метров) – это меньше площадей, традиционно занимаемых универмагами (порядка 100 тыс. квадратных футов).

Предполагается, что магазины будут предлагать покупателям товары основных потребительских брендов, однако пока нет точной информации, каких именно. Вероятнее всего, Amazon будет продавать широкий круг товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками компании, в том числе одежду, мебель, электронные устройства и множество других товаров.

По данным источников, Amazon еще два года назад начала обсуждать с американскими брендами одежды возможность открытия крупных магазинов. Физические магазины особенно важны для продажи одежды, поскольку покупатели могут примерить ее, прежде чем принимать решение о покупке.

Согласно данным ShopperTrak, посещаемость традиционных магазинов в США, резко снизившаяся в период пандемии, постепенно восстановилась, хотя все еще остается ниже уровней 2019 года.

Акции Amazon прибавляют в цене 0,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 1,5%.