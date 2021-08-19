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Российские банки за 7 месяцев увеличили прибыль почти вдвое

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-июле 2021 года получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,9 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Чистая прибыль сектора в июле составила 229 млрд рублей, что в 1,7 раза больше прибыли в июле 2020 года (131 млрд рублей). ЦБ отмечает, что на рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Количество прибыльных банков за месяц выросло до 249 с 237, при этом их доля в активах сектора сохранилась на уровне 98%. Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, подчеркивает регулятор.

ЦБ в июле уточнил прогноз по прибыли банков на 2021 год. По его мнению, если не случится непредвиденных событий, прибыль сектора по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше. До этого Банк России в июне повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год - до около 2 трлн рублей с 1,5-1,7 трлн рублей ранее.

Балансовый капитал банковского сектора в июле 2021 года вырос на 183 млрд рублей, что ниже заработанной прибыли из-за выплаты дивидендов (совокупно около 60 млрд рублей) отдельными банками.

Информация о динамике регулятивного капитала в июле будет доступна позднее. При этом ЦБ отмечает восстановление запаса капитала сектора в июне до 6,0 трлн рублей (около 10% кредитного портфеля).

ЦБ РФ Банк России Центробанк

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