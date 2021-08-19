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Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США в III квартале с 9% до 5,5%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз по росту ВВП США в III квартале до 5,5% с ранее ожидавшихся 9% из-за появления штамма коронавируса "дельта", сообщил банк.

"Влияние штамма "дельта" на рост экономики и инфляцию оказывается несколько сильнее, чем мы предполагали, - говорится в сообщении. - Расходы на питание, поездки и некоторые другие услуги, вероятно, снизятся в августе, хотя мы ожидаем, что это падение будет умеренным и непродолжительным".

Сбои в цепочках поставок также оказались более продолжительными, чем прогнозировалось, отметили аналитики.

Оценка подъема американской экономики по итогам всего 2021 года была пересмотрена экспертами до 6% с 6,4%, сообщает MarketWatch.

При этом они улучшили прогноз повышения ВВП в октябре-декабре этого года - до 6,5% с 5,5%, а также на следующие три квартала.

Прогноз на 2022 год они улучшили до 4,5% с прежде предполагавшихся 4,4%.

Goldman Sachs прогнозирует, что индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, на конец 2021 года составит 3,75%.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл только 18 августа сказал, что пока неясно, как всплеск заболеваемости, вызванный штаммом "дельта" скажется на экономике. Регулятор продолжит наблюдать за ситуацией, добавил он и не стал прогнозировать, как изменится политика ФРС.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Goldman Sachs США коронавирус ФРС Джером Пауэлл

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