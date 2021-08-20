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Moody's отозвало рейтинги Челябинского трубопрокатного завода

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Корпоративный рейтинг компании находился на уровне "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - "Ba3-PD", сообщается в пресс-релизе агентства. В марте они были поставлены на пересмотр с возможностью снижения.

Рейтинг ПАО "Трубная металлургическая компания" не затронут данным рейтинговым действием и остается на уровне "В1" со "стабильным" прогнозом, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ТМК 16 августа направила требование о принудительном выкупе оставшейся доли акций ЧТПЗ по цене 318,26 рубля за штуку. Обязательному выкупу подлежат 2,37% акций ЧТПЗ. Реестр владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу, будет составлен по состоянию на 27 сентября 2021 года.

По итогам обязательного выкупа ТМК планирует до конца 2021 года приобрести 100% акций ЧТПЗ.

В результате апрельской оферты, также по цене 318,26 рубля за акцию, акционеры ЧТПЗ предъявили к выкупу около 11% акций компании.

Весной этого года ТМК Дмитрия Пумпянского закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.

Moody's Челябинский трубопрокатный завод ЧТПЗ

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