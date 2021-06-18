Украина ввела санкции против Чемезова

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 18 июня ввел санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д.В., Фукса П.Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.", - написал Зеленский на телеграм-канале в пятницу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, которые были приняты летом 2018 года.

"Учитывая, что срок действия указанных санкционных ограничений истекает 21 июня этого года, по предложению кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности принято решение продолжить ограничительные меры в отношении этих физических и юридических лиц", - сказал он во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

Занимавший тогда должность президента Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении соответственно 1748 физических и 756 юридических лиц. Указом от 21 июня 2018 года число попавших под санкции физлиц увеличилось до 1759, а юрлиц - до 786. Впоследствии в 2019-2020 гг. двумя указами из списков были исключены пять человек и 18 компаний.

В этих списках, в частности, российские медиа, банки и авиакомпании, предприятия ВПК и крымские предприятия, а также IT-компании.