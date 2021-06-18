Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Украина ввела санкции против Чемезова

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 18 июня ввел санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д.В., Фукса П.Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.", - написал Зеленский на телеграм-канале в пятницу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о продлении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, которые были приняты летом 2018 года.

В миреУкраина ввела санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла ФуксаЧитать подробнее

"Учитывая, что срок действия указанных санкционных ограничений истекает 21 июня этого года, по предложению кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности принято решение продолжить ограничительные меры в отношении этих физических и юридических лиц", - сказал он во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

Занимавший тогда должность президента Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении соответственно 1748 физических и 756 юридических лиц. Указом от 21 июня 2018 года число попавших под санкции физлиц увеличилось до 1759, а юрлиц - до 786. Впоследствии в 2019-2020 гг. двумя указами из списков были исключены пять человек и 18 компаний.

В этих списках, в частности, российские медиа, банки и авиакомпании, предприятия ВПК и крымские предприятия, а также IT-компании.

Украина Сергей Чемезов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 18 июня

С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

Пекин задумался об отмене контроля рождаемости к 2025 году

Пекин задумался об отмене контроля рождаемости к 2025 году

Источник сообщил, что авиасообщение с Турцией могут возобновить с июля

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 18 июня

Пандемия коронавируса

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

Постпредство РФ при ООН обвинило Запад в "пособничестве преступлениям Киева в Донбассе"

Сенат утвердил Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома

В Белом доме не согласились с тем, что саммит был выгоден только РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');