Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,3%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне общемирового отскока фондовых площадок и нефти (Brent поднялась к $66,5 за баррель) после снижения прошлой недели; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,3%, при этом лидируют в росте бумаги "Русала" и "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 864,06 пункта (+0,8%), индекс РТС – 1 644,3 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 74,05 рубля (-0,21 рубля).

К негативным новостям можно отнести новые западные антироссийские санкции. Администрация США в пятницу объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил американский Минфин. Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

Подорожали акции "Русала" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), расписки Ozon (+1,2%), TCS Group (+1,2%), бумаги ВТБ (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "ММК" (+1%), "Россетей" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Северстали" (+1%), "Магнита" (+0,8%), "Мечела" (+0,8%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, инвесторы вновь перешли к покупкам после нескольких дней коррекции, вызванной ухудшением тональности американской и китайской статистики, а также угрозами распространения COVID-19. Долю оптимизма инвесторам добавило заявление председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана о готовности скорректировать свои взгляды относительно сворачивания программы выкупа, если распространение "дельта"-штамма усилится.

Текущая неделя начнется с публикации предварительных PMI по Европе и США, в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, а в пятницу – по расходам и доходам американцев, а также ключевой ценовой инфляционный индикатор ФРС, РСЕ. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на симпозиуме глав ФРС в Джексон-Хоуле 26-28 августа, на котором регулятор может внести некоторую ясность относительно сроков начала сворачивания программ выкупа.

На благоприятном внешнем фоне индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов, считает Соловьев.

Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин отмечает, что в США в пятницу нисходящая коррекция была в значительной мере выкуплена, движение вниз не продолжилось. Причем реакция на снижение в США со стороны инвестсообщества была самой спокойной за последние месяцы. Спокойствие участников после удвоения котировок за последний год - признак рыночного риска. Рынок США, скорее всего, сможет подняться еще выше. Однако важнее, что он, похоже, наконец переместился в эмоциональную фазу беспечности из продолжительной фазы осторожности. Беспечность, как правило, задает начало разворотам растущих трендов.

Доллар, похоже, завершил раунд укрепления. Пара EUR/USD будет постепенно стремиться выше – в район $1,18-1,19 за евро.

Российский фондовый рынок на некоторое время утратил направленный тренд. Можно ожидать от индексов акций и облигаций бокового движения, не ведущего ни к заметному росту, ни к болезненной коррекции, считает Хохрин.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1,2%, но неделя завершилась в "минусе". За прошедшую неделю Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - 0,7%.

Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федрезерва от стимулирующей денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Локомотивом подъема в пятницу выступили акции технологических компаний. Кроме того, участники рынка начали покупать акции представителей тех секторов, которые наиболее сильно опустились за последнее время, включая нефтепроизводителей и финансовые компании.

В Азии в понедельник рынки акций также растут после спада на прошлой неделе (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Позитивным фактором для рынков Азии стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран.

В Японии высокие темпы заражения сохраняются, и медицинские учреждения не всегда справляются с потоком больных, пишет MarketWatch. Власти страны организовали так называемые "кислородные станции", где оборудованы места для людей, ожидающих госпитализации.

На нефтяном рынке цены в понедельник также корректируются после семи сессий непрерывного падения, что стало самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,45 за баррель (+2% и -1,9% в пятницу), октябрьская цена WTI – $63,32 за баррель (+1,9% и -2,1% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI – на 8,9%.

В центре внимания рынка на этой неделе – ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.