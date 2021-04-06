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Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes
Павел Дуров
Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Топ-20 списка Forbes богатейших российских бизнесменов, в котором традиционно представлены тяжеловесы российского бизнеса, претерпел в этом году существенные изменения: в этом крайне консервативном перечне сразу трое новичков, и все они представляют "новую экономику".

Состояние Павла Дурова Forbes оценил в $17,2 млрд. Создатель мессенджера Telegram занимает девятое место в российском списке. Оценка состояния Татьяны Бакальчук (онлайн-ритейлер Wildberries) - $13 млрд, она оказалась на 13-м месте. Наконец, бывший замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов благодаря IPO его стартапа Arrival попал на 17-е место с оценкой $10,6 млрд.

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Успешное IPO ритейлера Fix Price обеспечило места в рейтинге Forbes его создателям и совладельцам Артему Хачатряну и Сергею Ломакину (по $3,1 млрд, делят 986-е место в мировом списке).

Среди новых имен в российской части списка - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (владеет пакетом акций "ФосАгро", оценка состояния - $1,5 млрд), Сергей Судариков (группа "Регион", $1,2 млрд), Альберт Авдолян (газ, уголь, телекоммуникации, $1 млрд). В перечне миллиардеров - бывших чиновников компанию Свердлову составляет экс-министр энергетики Игорь Юсуфов (фонд "Энергия", $1,1 млрд).

Первую строчку в российском рейтинге занял основной владелец "Северстали", "Ленты" и еще целого ряда активов Алексей Мордашов, чье состояние журнал оценил в $29,1 млрд (+$12,3 млрд за год). На второй позиции - Владимир Потанин ($27 млрд, +$7,3 млрд), на третьей - Владимир Лисин ($26,2 млрд, +$8,1 млрд). Это 51, 55 и 59-е места в мировом списке, который возглавляют Джефф Безос ($177 млрд), Илон Маск ($151 млрд) и Бернар Арно ($150 млрд).

Также в топ-20 вошли Вагит Алекперов ($24,9 млрд), Леонид Михельсон ($24,9 млрд), Геннадий Тимченко ($22 млрд), Алишер Усманов ($18,4 млрд), Андрей Мельниченко ($17,9 млрд), Сулейман Керимов ($15,8 млрд), Михаил Фридман ($15,5 млрд), Роман Абрамович ($14,5 млрд), Михаил Прохоров ($11,4 млрд), Виктор Рашников ($11,2 млрд), Леонид Федун ($11,1 млрд), Герман Хан ($10,1 млрд), Искандер Махмудов ($9,7 млрд), Виктор Вексельберг ($9 млрд).

Всего в список российских миллиардеров вошли 123 человека против 102 в прошлом году. В мире Forbes насчитал 2755 человек с состоянием $1 млрд и выше. Ряд миллиардеров с российскими корнями и бизнесом Forbes относит к тем странам, гражданами которых они являются на данный момент.

Помимо перечисленных, в списке присутствуют Андрей Скоч, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, Андрей Кузьмичев, Александр Абрамов, Игорь Алтушкин, Дмитрий Рыболовлев, Андрей Козицын, Андрей Гурьев, Петр Авен, Олег Тиньков, Вячеслав Кантор, Сергей Попов, Игорь Кесаев, Олег Дерипаска, Сергей Гордеев, Леонид Богуславский, Юрий Мильнер, Александр Фролов, Зарах Илиев, Год Нисанов, Виктор Харитонин, Владимир Евтушенков, Самвел Карапетян, Юрий Ковальчук, Александр Несис, Сергей Галицкий, Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Дмитрий Каменщик, Аркадий Ротенберг, Александр Мамут, Александр Светаков, Вадим Мошкович, Михаил и Саид Гуцериевы, Евгений Швидлер, Дмитрий Пумпянский, Игорь Макаров, Алексей Репик, Николай Буйнов, Арас Агаларов, Константин Струков, Александр Клячин, Василий Анисимов, Владимир Богданов, Юрий Шефлер, Роман Троценко, Роман Авдеев, Андрей Бокарев, Иван Саввиди, Леонид Симановский, Гаврил Юшваев, Фархад Ахмедов, Петр Кондрашов, Анатолий Ломакин, Аркадий Волож, Евгений Касперский, Сергей Кациев, Сергей Колесников, Андрей Косогов, Мегдет Рахимкулов, Игорь Рыбаков, Андрей Молчанов, Лев Кветной, Илья Щербович, Андрей Блох, Рубен Варданян, Анатолий Седых, Лидия Михайлова, Эдуард Чухлебов, Игорь Кудряшкин, Геннадий Козовой, Сергей Махлай, Сергей Студенников, Сергей Кациев, Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, Андрей Комаров, Олег Бойко, Глеб Фетисов, Альберт Шигабутдинов, Рустем Султеев, Александр Луценко, Виталий Орлов, Андрей Раппопорт, Борис Ротенберг, Михаил Шелков, Захар Смушкин, Вадим Якунин, Борис Зингаревич, Владимир Лещиков, Андрей Раппопорт и другие.

Самые богатые люди в мире

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Основатель Amazon Джефф Безос - $177 млрдГендиректор Tesla Илон Маск - $151 млрдПрезидент группы компаний Louis Vuitton Mo&#235;t Hennessy Бернар Арно - $150 млрдОснователь Microsoft Билл Гейтс - $124 млрдГлава Facebook Марк Цукерберг - $97 млрдИнвестор Уоррен Баффетт - $96 млрдОснователь Oracle Ларри Эллисон - $93 млрдСооснователь Google Ларри Пейдж - $91,5 млрдСооснователь Google Сергей Брин - $89 млрдИндийский бизнесмен Мукеш Амбани - $84,5 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос - $177 млрд
Forbes Павел Дуров Татьяна Бакальчук Денис Свердлов

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