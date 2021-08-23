Тинькофф банк собрался создать цифровой банк на Филиппинах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тинькофф банк (входит в TCS Group) планирует подать ходатайство в Центральный банк Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка, следует из сообщения российской кредитной организации.

"Группа Тинькофф" инициировала создание дочерней кредитной организации с подачей заявки на получение лицензии цифрового банка на территории Республики Филиппины", - сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

TCS ранее заявляла, что рассматривает различные рынки в Азии для запуска необанка. "Подача документов на получение лицензии в Филиппинах - часть стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии", - отметил представитель группы.

Решение о создании "дочки" на Филиппинах принял совет директоров Тинькофф банка. Представлять интересы кредитной организации в этом процессе будет директор "Тинькофф Мобайла" Георгий Чесаков.

Предполагается, что капитал филиппинской "дочки" составит 2 млрд филиппинских песо (чуть меньше $40 млн, или 3 млрд рублей). Он будет состоять из 20 млн обыкновенных акций номиналом 100 филиппинских песо. Первоначальный полностью оплаченный Тинькофф банком капитал "дочки" составит 1 млрд филиппинских песо.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".