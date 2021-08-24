СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,03 руб. на акцию, сообщает компания.

Данный размер выплат совпадает с расчетами "Интерфакса".

Внеочередное собрание акционеров для утверждения дивидендов созывается в форме заочного голосования 30 сентября. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 5 сентября. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным на 11 октября 2021 года.

Общая сумма средств, которая будет направлена "Роснефтью" на выплату дивидендов, составит 191 млрд руб.