Кремль признал "непростой" ситуацию с ростом цен в РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России и поддерживают деятельность правительства по контролю за ситуацией по этому вопросу.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России", - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что цены растут из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за внутренних различных проблем.

"И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая, и в этой связи правительство занимается этим на постоянной основе", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле, о чем неоднократно говорил Путин, положительно оценивают деятельность правительства по вопросам цен, и "это требует действительно постоянного внимания, поскольку постоянно меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабинета министров, и этот вопрос постоянно на контроле".

На вопрос, не планирует ли президент новой встречи с профильными министрами по вопросам, связанным с ценами, Песков ответил: "Пока каких-то встреч нет, хотя, как вы знаете, Путин регулярно по вопросам социально-экономического развития проводит совещания".