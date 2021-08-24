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Минтранс объяснил удорожание автоперевозок продуктов выходом бизнеса из "серой" зоны

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Удорожание автоперевозок продовольственных товаров связано главным образом выходом бизнеса из "серой" зоны, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"И Минтранс, и Минпром мониторят эту ситуацию. Здесь есть объяснение: мы видим замену парка. Но самое главное объяснение – выход из "серой" зоны многих автоперевозчиков. Многие работали в "серой" зоне, уклоняясь от налогов, от необходимости выполнять определенные процедуры по безопасности. Сейчас они вынуждены выходить и "обеляться", - сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о подорожании перевозок на 10-30%.

"Мы также видим, что подорожало немного топливо, тот же бензин. Но в целом автоперевозки продовольствия, мы их отдельно мониторим, они выравниваются сейчас, цена уменьшается", - добавил он.

Минтранс РФ

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