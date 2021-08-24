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Грузия начала искать альтернативных РФ поставщиков пшеницы из-за роста цен

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Грузия, удовлетворяющая свои потребности в пшенице в основном за счет ее импорта из России, из-за возросших цен начала искать альтернативных поставщиков стратегического продукта.

"За последние 10 дней цена импортируемой из России пшеницы выросла примерно на $20 и сейчас составляет в среднем $280-285 за тонну", - сообщил глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава журналистам во вторник.

По его словам, удастся ли в этом году диверсифицировать рынок и импортировать пшеницу из Казахстана или любой другой третьей страны, станет известно позже. "Об этом можно будет говорить после 15 сентября, когда в Казахстане начнется сбор урожая пшеницы", - сказал Силагава.

При этом он отметил, что, насколько известно, ситуация там неблагоприятная как по ценам, так и по объему урожая, "если не принимать во внимание один аспект, который сам по себе прискорбен, но может оказаться эффективным для рынка: Казахстан продает очень большое количество пшеницы и муки в Афганистане, где ныне довольно нестабильная политическая ситуация, и поэтому часть пшеницы, которая предназначалась для афганского рынка, скорее всего, поступит в другие страны, в том числе в Грузию".

Что касается еще одного крупного производителя – Украины, то, по оценке эксперта, выращиваемая там пшеница всегда дороже российской, и по этой причине за последние 10 лет импорт в Грузию оттуда был минимальным.

"Альтернатива – румынская, венгерская, французская пшеница, хотя в этом году барьер психологически высоких цен преодолела и пшеница стран-членов ЕС. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания того, каким будет тренд, который сейчас необратимо растущий", - заявил Силагава.

В 2020 году Грузия импортировала 490,9 тыс. тонн пшеницы, в том числе из России было ввезено 488,3 тыс. тонн пшеницы (99,5% всего объема ее импорта).

В январе-июне 2021 года республика импортировала 157,3 тыс. тонн пшеницы – на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 131 тыс. тонн, или 83,3% всего объема импорта пшеницы. При этом в первом полугодии 2020 года пшеница в Грузию полностью поставлялась из РФ.

Грузия ежегодно потребляет около 650 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 15%. В 2020 году производство продукта в республике составило 101,2 тыс. тонн – на 0,6% больше, чем в предыдущем году. Урожай пшеницы в Грузии в 2021 году ожидается в объеме до 150 тыс. тонн.

Грузия РФ

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