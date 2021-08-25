США ввели 200%-ную пошлину на трубы из спецстали производства РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США вводит пошлины по итогам антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну из России, Южной Кореи и с Украины бесшовных стандартных и линейных труб из спецстали и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления.

Согласно опубликованной 23 августа в официальном издании Federal Register информации Минторга США, антидемпинговые пошлины вводятся на основании окончательных определений министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), в соответствии с изданным Минторгом США соответствующим приказом.

Размер антидемпинговых пошлин для бесшовных труб определен в 4,48% для всех корейских компаний (4,44% – с поправкой на компенсацию экспортных субсидий). Для российских компаний это 209,72%, для украинских – 23,75%.

В обнародованных ранее материалах сообщалось, что в 2020 году из России в США было импортировано 11,471 тыс. тонн труб, подпадающих ныне под пошлины, в 2019 году – 39,634 тыс. тонн, в 2018 году – 38,024 тыс. тонн. Из Южной Кореи поставки составляли 23,068 тыс. тонн, 17,112 тыс. тонн и 15,839 тыс. тонн, с Украины – 32,801 тыс. тонн, 43,667 тыс. тонн и 38,974 тыс. тонн соответственно.

Как сообщалось, США 8 июля 2020 года решили возбудить предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецстали и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из России, Чехии, Южной Кореи и с Украины. Решение о начале расследования было обнародовано в Federal Register 14 июля 2020 года. Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон). Под расследование подпадали трубы по кодам 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80.