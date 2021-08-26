Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - У производителей молока значительно упала доходность из-за резкого роста себестоимости производства на фоне "сдержанного" увеличения цен на готовую продукцию, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Доходность очень серьезно упала и в производстве и в переработке молока", - сказал он и спрогнозировал, что 2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии.

"Сейчас (...) очень растет себестоимость - в сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат - корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%", - сказал Белов.

Он добавил, что дополнительную нагрузку на отрасль добавят ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий.

"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год - ИФ)", - подытожил Белов.

Добровольная маркировка молочной продукции была введена с 20 января 2021. С 1 июня 2021 года стала обязательной маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Союзмолоко Артем Белов

Новости

Рубль в четверг утром почти не меняется к доллару и евро

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовые индексы Европы выросли, кроме германского DAX

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

Кремль счел, что единовременные выплаты пенсионерам не разгонят инфляцию

Суд в ФРГ не стал освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС

Суд в ФРГ не стал освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС
Афганистан во власти талибов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Хакасия заявила о нехватке мощностей РЖД по вывозу угля на восток

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро
Афганистан во власти талибов

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');