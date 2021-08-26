"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - У производителей молока значительно упала доходность из-за резкого роста себестоимости производства на фоне "сдержанного" увеличения цен на готовую продукцию, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Доходность очень серьезно упала и в производстве и в переработке молока", - сказал он и спрогнозировал, что 2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии.

"Сейчас (...) очень растет себестоимость - в сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат - корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%", - сказал Белов.

Он добавил, что дополнительную нагрузку на отрасль добавят ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий.

"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год - ИФ)", - подытожил Белов.

Добровольная маркировка молочной продукции была введена с 20 января 2021. С 1 июня 2021 года стала обязательной маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.