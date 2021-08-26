Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Молочный союз России направил в ФАС письмо с просьбой разобраться с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях, сообщила председатель совета союза Людмила Маницкая. Еще одно обращение на эту тему направлено в правительство.

"Самая главная в проблемах с продажами - у сетей очень высокие наценки, от 50% до 150%, - сообщила она. - Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию".

Маницкая уточнила, что союз получил массовые жалобы на накрутки от предприятий из различных регионов - от Камчатки до Краснодарского края.

"Именно на молокоемкие продукты идет бОльшая накрутка. Молоко, кефир, ряженка - (рост наценки - ИФ) в меньшей степени, масло, сыр, сметана - здесь очень серьезные наценки", - добавила она.

Ранее 26 августа гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов сообщил, что в этой отрасли значительно упала доходность в производстве и переработке молока из-за резкого роста себестоимости при "сдержанном" увеличении цен на готовую продукцию.

"В сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат - корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%", - сказал Белов.

По его оценке, дополнительное давление на производителей окажут ввод маркировки и повышение экологических требований для предприятий.