Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Молочный союз России направил в ФАС письмо с просьбой разобраться с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях, сообщила председатель совета союза Людмила Маницкая. Еще одно обращение на эту тему направлено в правительство.

"Самая главная в проблемах с продажами - у сетей очень высокие наценки, от 50% до 150%, - сообщила она. - Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию".

Маницкая уточнила, что союз получил массовые жалобы на накрутки от предприятий из различных регионов - от Камчатки до Краснодарского края.

"Именно на молокоемкие продукты идет бОльшая накрутка. Молоко, кефир, ряженка - (рост наценки - ИФ) в меньшей степени, масло, сыр, сметана - здесь очень серьезные наценки", - добавила она.

Ранее 26 августа гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов сообщил, что в этой отрасли значительно упала доходность в производстве и переработке молока из-за резкого роста себестоимости при "сдержанном" увеличении цен на готовую продукцию.

"В сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат - корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%", - сказал Белов.

По его оценке, дополнительное давление на производителей окажут ввод маркировки и повышение экологических требований для предприятий.

Молочный союз ФАС Союзмолоко Артем Белов Людмила Маницкая

Новости по теме

Новости

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Что произошло за день: среда, 25 августа

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Лесной пожар разгорелся в Тольятти

Судно с ночным клубом убрали с реки в центре Петербурга

Москва готова оперативно рассмотреть заявку Минска на поставки С-400

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');