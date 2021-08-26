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Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области на три дня введен режим "черного неба" из-за ожидаемой неблагоприятной погоды, которая будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщило Минприроды Кузбасса.

Предприятиям на этих территориях рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

Режим будет действовать с четверга по воскресенье. Номер режима, согласно которому определяется количество снижаемых предприятиями выбросов, не сообщается.

При первом режиме НМУ промышленные предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу на 15-20%, при втором - на 20-40%, при третьем - на 40-60% либо полностью прекратить выбросы.

В Кузбассе в среднем режим "черного неба" вводят не менее 40 раз в год.

Кемеровская область Кузбасс Новокузнецк Прокопьевск Минприроды

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