Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области на три дня введен режим "черного неба" из-за ожидаемой неблагоприятной погоды, которая будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщило Минприроды Кузбасса.
Предприятиям на этих территориях рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.
Режим будет действовать с четверга по воскресенье. Номер режима, согласно которому определяется количество снижаемых предприятиями выбросов, не сообщается.
При первом режиме НМУ промышленные предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу на 15-20%, при втором - на 20-40%, при третьем - на 40-60% либо полностью прекратить выбросы.
В Кузбассе в среднем режим "черного неба" вводят не менее 40 раз в год.