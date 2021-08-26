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ВС РФ счел, что гонорар управляющих в деле о банкротстве платится только за эффективную работу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дополнительное процентное вознаграждение арбитражного управляющего выплачивается только в случае эффективного ведения им процедуры банкротства, а не в любом случае, решил Верховный суд (ВС) РФ.

К такому выводу суд пришел в споре между Натальей Барышевой и ее бывшей финансовой управляющей Екатериной Голубович.

Барышева успешно избежала личного банкротства, процедуру которого в 2017 году возбудил банк "Союз" из-за долга в 9 млн рублей. Она убедила суд ввести план реструктуризации долгов и затем по графику рассчиталась с банком. Изначально "Союз" и финансовый управляющий были против реструктуризации - они настаивали на распродаже имущества Барышевой, в том числе двух земельных участков в Подмосковье.

С учетом этих обстоятельств управляющий не сыграл в деле Барышевой практически никакой роли, но, тем не менее, Голубович после завершения процедуры попросила суд начислить ей в дополнение к фиксированной сумме вознаграждения в 25 тыс. рублей гонорар из расчета 7% от суммы удовлетворенных требований банка. Такая сумма процентного вознаграждения по закону о банкротстве предусмотрена на случай исполнения должником плана реструктуризации. Этот гонорар, в деле Барышевой равный 637 тыс. рублей, должен был быть выплачен за счет ее средств.

Суды первых двух инстанций отказали Голубович, сославшись на отсутствие какого-либо активного участия финансового управляющего в деле: сделки должника не оспаривались, имущество не реализовывалось, а погашение требований кредиторов было обусловлено исключительно действиями самой Барышевой. Но кассация встала на сторону Голубович, и Барышева оказалась ее должницей.

Но ВС РФ, куда пожаловалась Барышева, акт кассации отменил, не найдя оснований платить Голубович что-либо сверх фиксированной ставки в 25 тыс. рублей. "Проценты по вознаграждению являются дополнительной стимулирующей частью его дохода, подобием премии за фактические результаты деятельности, поощрением за эффективное осуществление мероприятий по формированию и реализации конкурсной массы", - объяснил ВС РФ свое решение.

В случае, если должник представит доказательства того, что управляющий не внес существенный вклад в достижение целей реабилитационной процедуры банкротства, препятствовал выработке экономически обоснованного плана реструктуризации, стимулирующая часть вознаграждения ему выплачиваться не должна, говорится в определении суда.

В рассматриваемом же деле, обратил внимание ВС РФ, финансовый управляющий изначально неверно избрал стратегию вывода должника из кризисной ситуации, последовательно выступал вместе с единственным кредитором против введения процедуры реструктуризации долгов и утверждения плана реструктуризации. "Весь контроль за ходом успешно завершенной реабилитации заключался в ожидании момента окончания расчётов не нарушавшего платежной дисциплины должника с банком", - подчеркнул суд.

ВС РФ

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