ВС РФ счел, что кредиторы имеют право лишь на мораторные проценты в деле о личном банкротстве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кредитор не имеет права на взыскание с гражданина-должника, вышедшего из процедуры банкротства, процентов и неустойки в размере, который был предусмотрен изначальным договором, решил Верховный суд (ВС) РФ в деле Зинаиды Тарасовой. Кредитор может требовать взыскания каких-либо санкций лишь в усеченном - "мораторном" размере, говорится в опубликованном определении ВС РФ.

Мораторные проценты - это особая, пониженная санкция за невозврат долга в банкротстве. Она заменяет на период процедуры несостоятельности любые другие санкции за несвоевременное исполнение обязательств. Мораторные проценты являются фиксированными и равны ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Дело о банкротстве Тарасовой было возбуждено в 2018 году по заявлению банка "Развитие-Столица" из-за просрочек в платежах по кредиту на 21 млн рублей. На тот момент долг был равен полной сумме по кредиту плюс 2,5 млн рублей процентов и 1 млн рублей неустойки. В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении Тарасовой процедуру реструктуризации долгов, в августе того же года признал ее банкротом, но уже в октябре производство по делу было прекращено в связи с полным погашением задолженности, включенной в реестр, с мораторными процентами.

Однако спустя несколько месяцев банк вновь обратился в суд с заявлением о банкротстве Тарасовой. Он посчитал, что она должна еще 3,85 млн рублей - предусмотренные кредитным договором проценты и неустойку с февраля по октябрь 2019 года (период с момента введения реструктуризации до прекращения первого дела о несостоятельности).

Суды посчитали, что "Развитие-Столица" имеет право на взыскание. В октябре 2020 года суд признал Тарасову банкротом и ввел процедуру реализации имущества с включением всех 3,85 млн рублей в реестр требований. Апелляция заменила эту процедуру на реструктуризацию долгов, с чем затем согласилась кассация. Суды сочли, что раз дело о банкротстве было прекращено, то нет оснований для взыскания санкций в мораторном размере, проценты и неустойка должны быть уплачены по договорным ставкам.

Однако ВС РФ, куда пожаловалась Тарасова, с этим не согласился. Он напомнил позицию Высшего арбитражного суда РФ, сформулированную в 2013 году, согласно которой кредитор в банкротстве может взыскать с должника только мораторные проценты, даже если дело о несостоятельности было прекращено в связи с погашением долга, заключением мирового соглашения и других обстоятельств, перечисленных в пункте 1 статьи 57 закона о банкротстве. Эти "разъяснения применимы и при банкротстве граждан", подчеркнул ВС РФ.

В деле Тарасовой банк начислил проценты за период, когда действовал мораторий по первому делу о несостоятельности. А потому установление процентов, исходя из условий кредитного договора, "неправомерно", решила коллегия ВС РФ.

Она также указала, что мораторные проценты, начисленные в рамках первого дела о банкротстве, не учитываются при определении признаков несостоятельности. "Следовательно, сами по себе (мораторные проценты - ИФ) не предоставляют кредитору права на возбуждение нового дела о банкротстве", - говорится в определении ВС РФ.

ВС РФ отменил акты апелляции и кассации, направил спор на новое рассмотрение в суд второй инстанции.