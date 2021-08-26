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"Лента" закрыла сделку по покупке пермской сети "Семья" за 2,45 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Лента" завершила сделку по приобретению пермской сети "Семья".

Цена покупки на момент закрытия составила около 2,45 млрд рублей, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала группы компаний "Семья", говорится в сообщении "Ленты" (ранее ритейлер оценивал сумму сделки в 2,35 млрд рублей).

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой в июле 2021 года, доля "Ленты" на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ритейлера в Перми.

В течение 12 месяцев "Лента" планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети "Семья".

"Мы продолжаем работать над достижением долгосрочной цели стать одним из чемпионов на розничном рынке России. Приобретение группы компаний "Семья" способствует экспансии "Ленты" в более мелкие форматы магазинов, при этом создает прочную основу для развития нашей сети и укрепления позиций в Пермском крае. Эта сделка подтверждает наше стремление играть активную роль в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в российских регионах", - заявил гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

Кроме того, расположение магазинов сети "Семья" позволит "Ленте" запустить экспресс-доставку по всей Перми, добавил он.

Как сообщалось, "Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома".

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец июня под управлением компании было 406 магазинов, в том числе 255 гипермаркетов.

В мае "Лента" объявила, что заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро. 161 приобретенный супермаркет "Лента" также планирует интегрировать в свою сеть. ФАС одобрила эту сделку ранее в июле.

Лента Семья Пермский край

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