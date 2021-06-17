"Лента" купит пермскую розничную сеть "Семья" за 2,35 млрд рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Лента" заключила соглашение о приобретении группы компаний "Семья", четвертого по величине ритейлера в Пермском крае, за 2,35 млрд рублей денежными средствами.

"Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома", говорится в сообщении "Ленты".

Ритейлер планирует интегрировать супермаркеты "Семья" и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть, а также сохранить рабочие места для 3,2 тыс. сотрудников пермской сети. Предполагается, что гипермаркеты "Семья" перейдут под бренд "Лента", супермаркеты будут переименованы в "Супер Ленту", а магазины "у дома" - в "Мини Ленту".

Ожидается, что сделка будет закрыта летом текущего года при условии получения необходимого одобрения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил ритейлер.

Покупателем выступит ООО "Лента", косвенная дочерняя компания МКПАО "Лента".

Как отмечается в сообщении, в результате сделки доля "Ленты" на рынке розничной торговли продуктами в Пермском крае составит около 7%, "объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ритейлера в Перми".

"Это приобретение обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста "Ленты", - заявил гендиректор компании Владимир Сорокин (его слова процитированы в сообщении).

"Покупка гипермаркетов "Семья" позволит нам стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Пермском крае, а 71 супермаркет и магазин "у дома", которые имеют удобное для покупателей расположение, станут прочной основой для укрепления позиций и развития сети в регионе. Увеличение портфолио магазинов также позволит нам расширить предложение онлайн экспресс-доставки как в Перми, так и на территории всего региона, включая небольшие города Пермского края, где рынок онлайн-доставки все еще недостаточно развит. Таким образом, оформив сделку, мы не только усилим наш основной сегмент гипермаркетов, но и закроем ряд задач по новым направлениям стратегии компании", - отметил Сорокин.

"Кроме того, сделка демонстрирует наше стремление оставаться активным игроком в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в регионах России", - добавил он.

Стратегия "Ленты", которую компания представила в марте, предусматривает удвоение выручки (до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд рублей по итогам 2020 года), а также рост торговых площадей на 1,5 млн кв. м в ближайшие годы (то есть также примерно в два раза), причем этот рост будет обеспечен в основном за счет супермаркетов и магазинов "у дома".

Пока на супермаркеты приходится всего чуть больше 8% общей торговой площади "Ленты" (и 8,6% выручки по итогам 2020 года).

Покупка сети супермаркетов Billa

В мае "Лента" объявила, что заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. 161 приобретенный супермаркет "Лента" планирует интегрировать в свою сеть. В результате сделки (она также требует одобрения ФАС) "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов в Москве, сообщала компания.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер (по итогам 2020 года выручка компании выросла на 6,7%, до 445,54 млрд рублей). На конец марта под управлением компании было 394 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 140 супермаркетов (в сегменте супермаркетов компания также учитывает магазины "у дома" - нового для нее формата).