ЦБ не ждет последствий от разовых соцвыплат для денежно-кредитной политики

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Разовые соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику (ДКП), сообщили "Интерфаксу" в Банке России.

"Нельзя исключать некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП", - отметили в ЦБ.

22 августа президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей, чтобы помочь им в условиях инфляции. Указы о пенсионерах он подписал 24 августа, деньги должны быть выплачены в сентябре.

По оценкам Минфина, расходы на эти выплаты составят около 500 млрд рублей и будут профинансированы за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, которые оцениваются в 1,6-1,7 трлн рублей по итогам 2021 года.

"Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России, - отмечает ЦБ. - Соответственно данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России".

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 10 сентября. ДКП сейчас проходит цикл ужесточения, в июле ставка была повышена сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Решение сопровождалось заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", с тех пор обновлений сигнала ЦБ не было.

"Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России вблизи 4%", - напомнил ЦБ.