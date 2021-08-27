Тим Кук продал акции Apple на сумму более $750 млн

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор корпорации Apple Inc. Тим Кук продал акции компании га общую сумму более $750 млн после получения последнего пакета в в качестве вознаграждения. Кук получал эти транши в течение десяти лет с момента, как он возглавил Apple, сменив на этом посту Стива Джобса.

Цена бумаг Apple выросла более чем втрое с 2011 года, когда Кук стал CEO. Это обеспечило ему максимально возможный размер совокупного бонуса в рамках соглашения с компанией.

Кук продал около 5 млн акций по цене от $148 до $150 за бумагу общей стоимостью $752 млн, следует из документов, предназначенных для регуляторных органов. Ранее в августе акции Apple достигли нового рекордного максимума на уровне $151,12, рыночная капитализация самой дорогостоящей в мире компании приблизилась к рекордным $2,5 трлн.

Первоначальный размер совокупного вознаграждения Кука в 2011 году оценивался в $378 млн.

В сообщении Apple говорится, что общая доходность для акционеров, которая предполагает реинвестицию всех дивидендных выплат, за три года до 24 августа составила 192%, таким образом, Apple заняла 13-е место в индексе S&P 500. Лидером по этому показателю среди компаний, входящих в индикатор, стал производитель микросхем AMD, следует из данных Bloomberg. Доходность для акционеров компании за аналогичный период приблизилась к 350%.

Кук, состояние которого, по оценке Bloomberg, впервые превысило $1 млрд в августе прошлого года, в 2015 году заявил, что планирует раздать основную часть своих доходов. На прошлой неделе он пожертвовал на благотворительность акции Apple стоимостью свыше $10 млн.

Акции Apple в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,5%. С начала года их цена выросла на 11,8%.