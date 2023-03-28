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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Операционный директор Apple продал акции компании на $30 млн

Операционный директор Apple продал акции компании на $30 млн
Фото: Leonardo Munoz/VIEWpress

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Главный операционный директор Apple Inc. Джефф Уильямс 22 марта продал принадлежащие ему акции компании на $30 млн после скачка котировок на 22% с начала года, говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Уильямс продал 187 730 акций Apple по средней цене $159,6 за акцию.

Речь идет о бонусных акциях, которые предоставляются топ-менеджерам компании за достижение определенных результатов и могут быть проданы только через какое-то время. Возможность продать акции появилась у Уильямса еще в прошлом октябре, когда бумаги торговались в районе $138 за акцию, отмечает MarketWatch.

"Можно предположить, что раньше он считал акции недооцененными, - написал глава отдела исследований в VerityData Бен Сильверман. - Он выждал время, что было очень разумно, а сейчас мы можем сделать вывод о том, какой уровень котировок он считает комфортным".

Уильямсу все еще принадлежат акции Apple на сумму около $80 млн по текущим ценам.

С начала года капитализация Apple подскочила примерно на 22%, до $2,54 трлн, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 3,6%.

Apple SEC США Джефф Уильямс
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