Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,5%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом первый превысил рубеж 3900 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "НОВАТЭКа", также растут не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3908,15 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1672,95 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,6 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+2,9% и +3,3% "префы"), "АФК Система" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), UC Rusal (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), Московской биржи (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "ММК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600 тыс. за тыс. кубометров, сообщила компания Ice Futures.

Выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" в отчетном периоде показала рост на 6,7% - до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

ПАО "ТГК-2" (+2,5%) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток по МСФО в размере 327,3 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2020 года компания заработала 1,4 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 15,8% - до 27 млрд 135 млн рублей.

Подешевели акции "Магнита" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), расписки Ozon (-0,2%), бумаги "МТС" (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, благодаря поддержке со стороны цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке сохраняется, а индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум.

Заявления главы ФРС США

Согласно заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, экономика США восстанавливается ожидаемыми темпами, однако уровень безработицы пока далек от целевого уровня 3,5%, недавний всплеск инфляции в стране носит временный характер и дефляционные риски в среднесрочной перспективе все еще присутствуют. Руководители ФРС не озвучили точных сроков начала программы сворачивания выкупа активов, однако, ожидается, что оно может произойти уже в этом году.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в начале недели "бычий" настрой игроков сохранится. Мягкая позиция главы ФРС во время выступления в пятницу опустила индекс доллара до 2-недельного минимума. Пауэлл не дал каких-либо намеков относительно графика сокращения стимулов и вселил надежды на то, что процентные ставки могут оставаться более низкими в течение длительного времени. Вследствие этого сырьевые цены останутся на высоком уровне.

Более 90% добычи нефти США в Мексиканском заливе было остановлено из-за урагана "Ида". Важным фактором для нефтяных цен является и заседание ОПЕК+ в среду, где будет обсуждаться ранее согласованное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Министр нефти Кувейта заявил СМИ, что решение об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с может быть пересмотрено в связи с некоторой слабостью спроса. Цены на нефть Brent двигаются в рамках понижательного канала $64,5-73,5 за баррель и по мере приближения к верхней границе давление продавцов будет возрастать. Что касается зоны поддержки, то она находится в диапазоне $68,5-69,5 за баррель.

Индекс РТС пока не может "перебить" июньские максимумы. Отчасти это связано с нервозной ситуацией на рынке развивающихся стран в связи с проблемами инвесторов, которые покупали китайские акции. В последнее время некоторые инвесторы и инвесткомпании получили уведомление от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, что, по новым правилам, компаниям, работающим с данными пользователей, нельзя выходить на биржу за границей. Китай усилит контроль над "серыми" схемами, которые используют многие IT-компании, чтобы обойти ограничения на иностранные инвестиции. Кроме давления китайских властей есть еще давление американских регулирующих органов, которые активно предупреждают инвесторов об опасности покупки акций китайских компаний. Закон о защите персональных данных начнет действовать с ноября, тогда будет некоторая ясность в правилах игры, отмечает Верников.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1,2%, индикаторы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+1,2%) обновили рекордные максимумы после того как глава Федрезерва США Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле обозначил сдержанную позицию регулятора в отношении ужесточения монетарной политики.

По его словам, ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, темпы восстановления экономики США превышают ожидания, однако штамм "дельта" создает краткосрочные риски для экономики. В случае сохранения высокой инфляции Федрезерв примет меры для снижения ценового давления, отметил Пауэлл.

Также глава ФРС сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует", добавил он.

Днем ранее главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским ЦБ, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса "дельта".

Опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз.

Доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

В Азии в понедельник рынки акций также растут (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) на фоне заявлений Пауэлла, которые были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

При этом Пауэлл дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.

Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

Розничные продажи в Японии в июле выросли на 2,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,1% после повышения на 0,1% в июне. Рост розничных продаж отмечен по итогам пятого месяца подряд на фоне ускорившейся вакцинации от COVID-19 в стране.

Поддержку китайскому рынку оказывают ожидания, что власти страны продолжат принимать меры для поддержки экономики. Народный банк Китая на прошлой неделе влил в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд), что является самым существенным вливанием с февраля.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались, в центре внимания трейдеров - последствия урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырье на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,67 за баррель (-0,04% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,37 за баррель (-0,5% и +2% в пятницу).

В ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 15% от всей нефтедобычи в США. Теперь рынку предстоит оценить масштабы реального ущерба для буровых установок и нефтеперерабатывающих предприятий.