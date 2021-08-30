Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600/тыс. кубометров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов взлетела до 49 евро за кВт/ч или $598 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.