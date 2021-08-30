Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать общемировой всплеск оптимизма после "голубиных" высказываний главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу и дорожающую нефть.

Курс доллара США составил 73,48 руб. в 19:00, что на 13,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,66 руб., подешевев на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,53 копейки - до 79,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и позитивных настроений на мировых рынках. Инвесторы продолжают оценивать пятничное выступление председателя ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, во время которого он подтвердил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.

При этом Пауэлл четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Он отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции. Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.

Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, также в пятницу сообщило министерство торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США. Показатель продемонстрировал рост по итогам пятого месяца подряд. При этом основным фактором увеличения доходов американцев стали соцвыплаты со стороны правительства, а также повышение заработной платы работников частных компаний.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема в годовом выражении с 1991 года.

Тем временем Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены.

Теперь ожидается, что в четвертом квартале потребительские цены в стране увеличатся на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года против майского прогноза в 2%, сообщает в понедельник The Wall Street Journal.

OMB также улучшило оценку роста ВВП США по итогам текущего года до 7,2% по сравнению с ожидавшимися в мае 5%. Восстановление экономики происходит быстрее прогнозов благодаря масштабной вакцинации населения и возвращению активности к нормальному уровню этим летом.

Цены на нефть продолжают слегка повышаться в ходе вечерних торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в понедельник поднялась на 0,21% - до $72,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,01% - до $68,63 за баррель.

Трейдеры следят за новостями по поводу урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10-процентный рост цен на нефть на прошлой неделе.

В понедельник он ослаб до первой категории и продолжает двигаться через Луизиану в северном направлении.

В ожидании урагана была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих добычу 1,74 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что составляет 95,7% нефтедобычи в регионе и 15% нефтедобычи в Штатах в целом, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США. Ураган "Ида" также парализовал порядка 93,8% мощностей по добыче природного газа в Мексиканском заливе.

Кроме того, ураган вывел из строя нефтеперерабатывающие мощности общим объемом порядка 2,11 млн б/с, что соответствует 12% всей нефтепереработки в США.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль в понедельник немного повышается к доллару, при этом настроения инвесторов после довольно мягких комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле помогли паре "доллар-рубль" закрепиться ниже отметки в 74 руб. за доллар еще в прошлую пятницу. "Поэтому после такого забега рубль консолидируется в начале недели, оставаясь недооцененным по отношению к доллару США, учитывая ситуацию с российским бюджетом и стоимостью нефти: баррель Brent приближается к $73", - говорит Голубов.

"Доллар США топчется на месте около 73,5 руб. и может продолжать консолидироваться в коридоре 73,4-74,5 руб. достаточно долгое время. Вряд ли стоит ожидать, что остаточные налоговые платежи в рамках текущего налогового периода могут как-то стабилизировать рубль. На следующей неделе Минфин обнародует планы по покупке валюты на новый отчетный период, и вот тут будет очень интересно: сохранятся ли рекордные уровни приобретений доллара или приоритеты временно поменялись. Евро стоит 86,7 руб. и остается внутри границ 86-88 руб.", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 августа на 41,22 копейки, до 73,5744 руб., и уменьшил курс евро на 22 копейки, до 86,8104 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 40,26 копейки по отношению к пятнице и составил 73,475 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 34,67 копейки и составил 73,5679 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 40,813 млн, из которых $695,561 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 345,252 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 15,84 копейки, до 86,8076 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 21 копейку и составил 86,8053 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR403,904 млн, из которых EUR124,972 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,932 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 6,7% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.