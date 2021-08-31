Акции "Распадской" обновили максимум на новостях о планах покупки компанией Абрамовича

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" во вторник обновили максимум на новостях о планах ее покупки компанией Романа Абрамовича.

На Московской бирже акции "Распадской" к 11:25 по Москве выросли до 387,4 рубля (+2%), максимум сделок составил 397,9 рубля (+4,7%), объем торгов превысил 0,7 млрд рублей.

Структура Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала ходатайство в ФАС о приобретении 26,74% ПАО "Распадская", сообщила во вторник антимонопольная служба.

Как сообщалось, Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.