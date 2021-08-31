Минпромторг оценил в 500 млн евро потери производителей нефтехимии от углеродного налога

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Издержки российских производителей нефтехимической продукции, если в их отношении будет введен трансграничный углеродный налог ЕС, оценены в 500 млн евро, заявил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

"По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь приравнен к 500 млн евро", - сказал он.

"Если мы говорим про 2030-2035 год, на горизонте этих лет эксперты оценивают, что ставка на выбросы СО2 увеличится почти в два раза. Мы видим, что почти миллиард евро - это тот потенциальный объем налога, который может собираться с российского экспорта при условии того, что мы взяли за базу текущий уровень нашего экспорта", - отметил замминистра.

Еврокомиссия в июле опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, предусматривающего взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. На первом этапе налогом будет облагаться импорт стали, цемента, азотных удобрений и алюминия. ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой.

Переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1 января 2023 года до конца 2025 года, с 2026 года механизм вступит в силу. До этого времени платежи не предусмотрены, но импортеры обязаны будут ежеквартально предоставлять соответствующие отчетности о выбросах.

По оценкам Минэкономразвития, налог затронет поставки в ЕС металлов, труб, удобрений, электроэнергии и цемента из России на $7,6 млрд в год.

В августе в российском МИД заявили, что уже начали обсуждать с представителями ЕС углеродное регулирование.