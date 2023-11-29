Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Путин отметил снижение уровня угрозы от введения в Европе углеродного налога

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Угроза введения в Европе трансграничного углеродного налога для России уже не такая острая, как раньше, так как европейские страны отказываются от российского экспорта, заявил на встрече с молодыми учеными президент Владимир Путин.

"Важность трехлетней давности этого трансграничного налога остается, но она не такая острая, потому что они меньше от нас получают всяких продуктов", - сказал он.

Он напомнил, что европейские страны сами отказались от дешевых российских энергоносителей, перекрыв ряд трубопроводов из России.

"Польша закрыла газопровод "Ямал-Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем... Из той же Европы, из Германии деньги получают на вооружения, на пенсии, социальные выплаты и зарплаты, а нужный им газ из России перекрыли, а немцы все это глотают, потому что у них нет суверенитета", - заявил он.

Владимир Путин Украина Ямал-Европа Польша Европа Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Что произошло за день: среда, 29 ноября

Источник сообщил об отмене пленарного заседания Госдумы 21 декабря

Минсельхоз обдумает возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-октябрь на 3,2%

Рубль в среду подорожал к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });