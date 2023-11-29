Путин отметил снижение уровня угрозы от введения в Европе углеродного налога

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Угроза введения в Европе трансграничного углеродного налога для России уже не такая острая, как раньше, так как европейские страны отказываются от российского экспорта, заявил на встрече с молодыми учеными президент Владимир Путин.

"Важность трехлетней давности этого трансграничного налога остается, но она не такая острая, потому что они меньше от нас получают всяких продуктов", - сказал он.

Он напомнил, что европейские страны сами отказались от дешевых российских энергоносителей, перекрыв ряд трубопроводов из России.

"Польша закрыла газопровод "Ямал-Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем... Из той же Европы, из Германии деньги получают на вооружения, на пенсии, социальные выплаты и зарплаты, а нужный им газ из России перекрыли, а немцы все это глотают, потому что у них нет суверенитета", - заявил он.