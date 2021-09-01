Сечин увеличил долю в "Роснефти"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин увеличил долю в компании с 0,1273% до 0,1288%, говорится в сообщении НК.

Изменение произошло 31 августа.

Также акции "Роснефти" купили и другие члены правления компании. Все сделки состоялись на внебиржевом рынке по одной цене – 559,98 рублей. На Московской бирже акции "Роснефти" закрылись на отметке 540,8 рубля.

Сечин купил 161 тыс. 910 акций НК на сумму 90,7 млн руб.

Зампред правления "Роснефти" Рунье Зелько приобрел 89 тыс. 228 акций компании на общую сумму почти 50 млн рублей. Его доля в НК выросла с 0,0036% до 0,0044%.

Первый вице-президент, член правления Дидье Касимиро стал владельцем такого же пакета, увеличив свою долю в НК с 0,0043% до 0,0052%.

Глава ООО "Сузун", член правления Ильгам Кучуков купил 53 тыс. 572 акции по той же цене, на общую сумму почти 30 млн рублей, получив 0,0005% уставного капитала "Роснефти".

Гендиректор "Самотлорнефтегаза", член правления Валентин Мамаев купил 89 тыс. 228 акций компании на 50 млн рублей. Его доля таким образом выросла с 0,00003% до 0,0009%.

Главный геолог, член правления Андрей Поляков купил 17 тыс. 857 акций на 10 млн рублей, в результате его доля в "Роснефти" выросла с 0,0002% до 0,0003%.

Гендиректор "Башнефти", член правления "Роснефти" Хасан Татриев купил 89 тыс. 228 акций компании на 50 млн рублей, став владельцем 0,0008% уставного капитала "Роснефти".

Глава "РН-Ванкор", член правления Владимир Чернов приобрел 53 тыс. 572 акции на 30 млн рублей, увеличив свою долю с 0% до 0,0005%.