Производитель экологичной обуви Allbirds решил провести IPO в США

Компания выпускает одежду и обувь из мериносовой шерсти и эвкалиптового волокна

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американо-новозеландский производитель обуви и одежды из экологичных материалов Allbirds Inc. подал заявку на проведение IPO в США на фоне высокого интереса инвесторов к модным брендам, ориентированным на устойчивое развитие.

Allbirds планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером BIRD. Поступления от IPO она намерена направить на финансирование операционной деятельности, инвестиции в производство, а также использовать в качестве оборотного капитала. Кроме того, она рассматривает возможность покупки или вложения средств в смежный бизнес, услуги или технологии.

В заявке, направленной Allbirds на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится, что компания является вертикально интегрированным ритейлером и контролирует собственное производство, а также материально-технические ресурсы.

Компания выпускает спортивные товары из мериносовой шерсти и эвкалиптового волокна, делая акцент на экологичности в производственном процессе. При выходе на открытый рынок Allbirds также ставит цели в сфере устойчивого развития, обязуясь придерживаться определенных стандартов ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление), в том числе использовать "лучшие практики" противодействия климатическим изменениям.

"Мы хотим помочь положить начало проведению компаниями так называемых устойчивых публичных размещений акций. Мы хотели бы, чтобы IPO Allbirds создало фундамент, который смогут использовать другие компании в будущих размещениях акций", - отмечают в компании.

На 30 июня 2021 года, компания имела 27 магазинов в Нью-Йорке, Шанхае и Берлине. В 2020 году 89% ее продаж пришлось на цифровые каналы.

В 2020 году Allbirds увеличила чистый убыток до $25,86 млн с $14,53 млн годом ранее в связи с ростом операционных издержек, а также расходов на цифровое продвижение продукции. Годовая выручка компании повысилась на 13%, до $219,3 млн.

Продажи физических магазинов Allbirds в минувшем году сократились на 25%, поскольку их работа прерывалась из-за пандемии. Работа магазинов возобновилась, но в первом полугодии 2021 года сопоставимые продажи были ниже, чем в докризисном 2019 году, отмечают в компании.

Allbirds, созданная в 2015 году, привлекла $100 млн в ходе инвестраунда, в рамках которого была оценена в $1,7 млрд. Среди инвесторов компании - Franklin Resources Inc., Rockefeller Capital Management LP, Baillie Gifford & Co. и For Good Ventures LLC, свидетельствуют данные FactSet.