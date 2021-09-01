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IDC прогнозирует рост глобальных продаж смартфонов на 7,4% в 2021 году

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В 2021 году глобальные продажи смартфонов вырастут на 7,4% и достигнут 1,37 млрд штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC). При этом продажи телефонов с операционной системой iOS повысятся на 13,8%, с Android - на 6,2%.

В последующие два года темпы роста глобального рынка IDC оценивает в 3,4%.

Пандемия COVID-19 оказала сильное негативное влияние на поставки смартфонов в 2020 году, но эксперты ждут, что в 2021 году объемы смогут продемонстрировать минимальный подъем относительно уровня допандемийного 2019 года. Однако крупнейшие мировые рынки - Китай, США и Европа - останутся ниже доковидных показателей, а восстановление будет происходить за счет растущих рынков, таких как Индия, Япония, Ближний Восток и Африка.

Также положительное влияние будет оказывать повышение спроса на модели с поддержкой сети мобильной связи нового поколения 5G. Их поставки в 2021 году увеличатся на 123,4% и достигнут 570 млн, ожидают аналитики. На долю Китая будет приходиться 47,1% мирового рынка, далее следуют США - 16%, Индия - 6,1% и Япония - 4,1%.

К концу 2022 году на 5G-телефоны будет приходиться более половины общемировых поставок смартфонов - 54,1%.

Средняя цены продажи (ASP) 5G-устройств в этом году практически не изменится и составит $634 против $632 в 2020 году. Между тем ASP 4G-телефонов, по прогнозам, существенно снизится - почти на 30%, до $206.

IDC Япония Индия Африка Ближний Восток Китай США

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