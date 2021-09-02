Добыча газа в РФ за 8 месяцев выросла на 12,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в январе-августе 2021 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 498,75 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В августе в РФ было произведено 57,73 млрд куб. м газа (рост на 7,6% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-августе 2021 года добыли 361,5 млрд куб. м газа (41,54 млрд куб. м газа - в августе).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за восемь месяцев текущего года произвела 50,54 млрд куб. м (в августе - 5,2 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 18,22 млрд куб. м (1,71 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-августе 2021 года добыли НК "Роснефть" - 28,31 млрд куб. м (в августе - 3,88 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 15,75 млрд куб. м (2,36 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - 12,79 млрд куб. м (1,55 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 6,09 млрд куб. м (752,78 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,36 млрд куб. м (194,32 млн куб. м), "Татнефть" - 554,83 млн куб. м (78,33 млн куб. м), "Славнефть" - 356,93 млн куб. м (59,38 млн куб. м), "Башнефть" - 355,96 млн куб. м (45,72 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".