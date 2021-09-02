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ЦБ РФ не стал уточнять сигнал по ДКП перед заседанием 10 сентября

Регулятор считает актуальным июльский сигнал

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не стал уточнять сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) перед заседанием совета директоров 10 сентября, отметив актуальность июльского сигнала.

ЦБ в июле, повысив ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.) - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

"Нет, никакого уточнения сигнала сегодня я давать не хочу в силу того, что тот сигнал, который был дан в июле, он по-прежнему вполне актуален", - сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг.

Средняя ключевая ставка, согласно прогнозу ЦБ, в 2021 году составит 5,5-5,8%, в 2022 году 6,0-7,0%. В дальнейшем Банк России прогнозирует ее снижение в 2023 и 2024 годах до 5,0-6,0%.

"Если вы посмотрите на базовый прогноз, то он предполагает уровень средней ключевой ставки на 2022 год в диапазоне от 6% до 7%, что в том числе предполагает возможность ее дальнейшего повышения от текущего уровня (в 6,5% - ИФ). Опять же оценку ситуации и уточнение сигнала по денежно-кредитной политике - это то, что мы будем детально обсуждать на следующей неделе, и то, что будет прокомментировано на пресс-конференции председателя в следующую пятницу", - отметил Заботкин.

Алексей Заботкин ЦБ РФ

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