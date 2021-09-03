Холдинговая структура Совкомбанка зарегистрирована в Калининградском САР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В реестр резидентов Калининградского специального административного района (САР) на острове Октябрьский включили холдинговую структуру Совкомбанка, сообщил сайт САР.

"3 сентября завершена регистрация в порядке редомициляции Международной компании акционерного общества "Совко Капитал Партнерс", которому принадлежит 86,5% акций ПАО "Совкомбанк". Компания была перерегистрирована из Люксембурга на основании решения акционеров холдинговой компании", - говорится в пресс-релизе.

"Основной бизнес Sovco Capital Partners сосредоточен вокруг Совкомбанка, поэтому, как только появилась возможность, а именно сформирован относительно простой порядок перерегистрации компании, а также создана понятная законодательная база, акционерами было принято решение перевести холдинговую компанию в юрисдикцию РФ", - объяснил через пресс-службу САР предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

МКАО "Совко Капитал Партнерс" (ранее - Sovco Capital Partners S.a r.l.) - холдинговая компания, которая принадлежит группе российских бизнесменов, включая основателей банка, ключевых членов руководства и наблюдательного совета банка, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника, говорится на сайте банка.

В 2021 году компания сменила страну регистрации с Нидерландов на Люксембург, после чего была перерегистрирована в специальный административный район на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Sovco Capital Partners является налоговым резидентом России с 1 января 2016 года.

Sovco Capital Partners решилаа перенести регистрации в Россию "транзитом" через Люксембург, после того, как Россия договорилась с ним о корректировке налогового соглашения.

В 2020 году Москва инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом ключевых для российского бизнеса транзитных юрисдикций, включая Нидерланды и Люксембург. И если с Люксембургом, как и с Кипром, удалось договориться об увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, то по соглашению с Нидерландами после провала переговоров была запущена процедура денонсации.

Совкомбанк является системно значимой кредитной организацией и по итогам второго квартала 2021 года занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".