Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Украина завершила сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. С общей площади 10,2 млн га собран рекордный за всю историю страны урожай – 44,8 млн тонн. Об этом сообщило министерство аграрной политики и продовольствия.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя - 10,94 млн тонн, семян рапса - 2,8 млн тонн, гороха - 0,57 млн тонн. Максимальная урожайность пшеницы зафиксирована в Хмельницкой области (65,2 ц/га), ячменя - в Киевской области (57,2 ц/га), рапса - в Хмельницкой области (35 ц/га).

Лидером по намолоту ранних зерновых культур стала Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолочено в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

"Безусловно, большое значение для достижения таких результатов имели слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора", - прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко, слова которого приведены в сообщении.

По его данным, за январь-июль 2021 года аграрии получили из госбюджета по программе частичной компенсации стоимости украинской с техники и оборудования 546 млн гривен, в рамках госпрограммы удешевления кредитов - 565 млн грн., а по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – более 26 млрд грн.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП страны", - отметил Лещенко.

Как сообщалось, Минагрополитики Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 сельхозгоду на уровне 75,8 млн тонн, экспорт может составить 56 млн тонн.

Официальный курс на 3 сентября – 27,02 грн./$1.