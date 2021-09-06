Приамурье получит федеральную поддержку на 6 млрд рублей по трем проектам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей 4 сентября, получил одобрение на выделение более 6 млрд рублей по трем проектам и поддержку в изменении проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Благовещенска, сообщает пресс-служба правительства области.

"Инвестор просит скорректировать параметры строящейся взлетно-посадочной полосы - добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы судов. Президент по этим просьбам дал поручение правительству РФ рассмотреть и поддержать реализацию проектов", - цитирует пресс-служба Орлова.

В апреле компания "АБС Благовещенск" (подконтрольно "Новапорту" Романа Троценко и "Аэропортам регионов" Виктора Вексельберга) подписала с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта Благовещенск, он передан в управление на 30 лет. Вложения превысят 7 млрд рублей. Инвестор взял на себя обязательство построить до 2025 года новый пассажирский терминал и грузовой комплекс.

По сообщению пресс-службы, губернатор Приамурья также обратился к главе государства с пробой предусмотреть в федеральном бюджете средства на специальное оборудование для пункта пропуска в районе строящейся международной канатной дороги. Общая стоимость строительства канатной дороги превышает 9 млрд рублей, завершение работ намечено на конец 2023 года.

"Проект предполагает создание пункта пропуска, на который должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 млн рублей. Я попросил президента включить эти расходы в госпрограмму. Он нас поддержал", - отметил Орлов.

Отмечается, что президент поддержал еще одну просьбу губернатора Приамурья - о выделении средств на завершение работ по возведению набережной в Благовещенске. Ее готовность составляет 71% - введены в эксплуатацию семь из десяти участков. Для завершения работ требуется еще 3,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей заложено в расходной части областного бюджета.

"Эти средства пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода. Также необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса №5 - на эти цели требуется 1,8 млрд рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал", - заметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.

На строительство родильного дома в Благовещенске требуется еще 3,6 млрд рублей федеральных средств. Орлов получил согласие главы государства на выделение средств в рамках адресной инвестиционной программы.

Как ранее сообщалось, также Орлов в ходе рабочей встречи с Путиным получил одобрение на изменение сроков начала реконструкции аэропорта Тынды, чтобы успеть подготовить объект к полувековому юбилею БАМа. Вместо запланированного 2024 года работы должны начаться уже в 2022 году.