Дерипаска допустил, что переворот в Гвинее может встряхнуть рынок алюминия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Государственный переворот в Гвинее может серьезно повлиять на мировой рынок алюминия, считает основатель "Русала" Олег Дерипаска.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Акции "Русала" выросли в начале торгов на "Московской бирже" почти на 9% (до 66,75 рубля за штуку) на новостях о государственном перевороте в Гвинее, что вызвало рост цен на алюминий.

"Русалу" принадлежит "Компания бокситы Киндии" в Гвинее", которое обеспечивает около 25% общего объема бокситов, добываемых компанией, одно из крупнейших в мире месторождений бокситов Диан-Диан, экспорт продукции которого начался в 2018 году, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.