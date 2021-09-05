Жители столицы Гвинеи вышли на улицы праздновать взятие под стражу президента

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Жители столицы Гвинеи, Конакри, вышли на улицы, чтобы выразить радость по поводу задержания мятежными бойцами армейского спецназа президента станы Альфы Конде, сообщает в воскресенье информационный портал Guinee Matin.

Сами военные в эфире гостелевидения подтвердили, что арестовали главу государства.

В министерстве обороны страны, со своей стороны, выпустили коммюнике, в котором утверждают, что попытка переворота не удалась. Однако многие СМИ отмечают, что подобные заверения, судя по всему, имеют мало чего общего с реальностью.

В соцсетях появились видеоролики, на которых военные, захватившие президентский дворец, просят сидящего на диване президента подтвердить, что с ним обращаются достойно, без побоев. Конде, старающийся не смотреть в камеру, не стал реагировать на эту просьбу.

Ранее лидер путчистов в Гвинее Мамади Думбуйя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуйя призвал пока оставаться в казармах.