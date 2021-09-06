Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс большинства blue chips на фоне позитивной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2% и обновил максимум вместе с раллирующими бумагами "Русала", индекс РТС просел на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4009,33 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1730,59 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 73,0 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+8,1%, до 66,21 рубля), "Мечела" (+1% и +2% "префы"), "Россетей" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%).

Просели из-за отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-5,4%, до 233,1 рубля; дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию), также подешевели акции "Северстали" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, индекс МосБиржи может вернуться в коридор 3950-4000 пунктов на фоне отката цен на нефть и выходного в США, что предполагает пониженную активность торгов.

Замедление восстановления рынка труда США в августе вызвано влиянием "дельта"-штамма COVID-19 и дает инвесторам основания полагать, что ФРС США может повременить со сворачиванием программы выкупа активов, анонсирование решения по которому ранее ожидалось на ближайшем заседании ФРС 22 сентября. В результате инфляционные ожидания подросли, а доллар ослаб.

Утром в понедельник на мировых фондовых рынках сохраняется слабо позитивный настрой, в Азии китайские и японские индексы приблизились к пикам года. В США отмечается День труда, поэтому объемы торгов на глобальных рынках будут сниженными. На неделе новостной фон будет достаточно скудным, поэтому инвесторы перейдут в ожидание новых триггеров. Участники рынка продолжат следить за еженедельными данными по безработице (выйдут в четверг) и индексом цен производителей в США за август (пятница).

На рынке акций РФ в понедельник без учета дивидендов торгуются бумаги НЛМК, расписки QIWI и Globaltrans, что может оказать на рынок сдерживающее влияние, отмечает аналитик.

Комментарии экспертов

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ Капитал" Андрей Верников также полагает, что из-за негативного влияния на экономику США нового штамма коронавируса в индустрии развлечений и отдыха не было создано новых рабочих мест. Главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи считает, что у еще одного нового штамма коронавируса "мю" благодаря совокупности мутации могут оказаться "сверхспособности" уклоняться от защиты антител. Фаучи считает, что начать делать бустерные прививки от COVID-19 для американцев, получивших дозы Pfizer, можно будет уже 20 сентября, а бустерные прививки вакциной Moderna можно будет начать в первых числах октября. Летний туристический сезон завершен, при этом Европейский союз рекомендует новые ограничения для американских путешественников из-за высокого процента новых заражений в США.

Нефтяные цены продолжили снижение от верхней границы 2-месячного понижательного канала, но речь не идет об обвале. Свежим негативом для "нефтебыков" является информация, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. На это накладывается слабый отчет о занятости в США и новость, что правительство США распорядилось начать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы из стратегических запасов. Ключевыми событиями недели станет заседание ЕЦБ и решение ЦБ России по ставке. ЦБ РФ продолжит постепенно поднимать ключевую ставку и на конец года она достигнет 7%. Этот постепенный рост уже заложен в котировки облигаций и курс рубля, считает Верников.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,03-0,2%, при этом индикатор Dow Jones (-0,2%) продемонстрировал недельный спад на 0,2% фоне не оправдавших ожидания статистических данных по рынку труда.

Число новых рабочих мест в августе вне сельского хозяйства составило всего 235 тыс. (минимум за 7 месяцев) при прогнозах на уровне 725-750 тыс. после 943 тыс. в июле. Безработица в США в августе опустилась до 5,2% (минимум с марта 2020 года), что совпало с прогнозами снижения с июльского уровня 5,4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 61,7 пункта с рекордного июльского уровня в 64,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 61,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии в понедельник динамика рынков акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%, просели индексы в Южной Корее и Австралии), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Япония выросла на фоне надежд, что следующий премьер-министр может принять стимулирующие меры для восстановления экономики страны от последствий пандемии COVID-19. Кроме того, "бычий" настрой подогревается новостями, что Япония этой осенью может ослабить некоторые ограничения, введенные из-за пандемии, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты, пишет Trading Economics.

Оптимизм в Китае обеспечен тем, что Народный банк Китая (НБК) на прошлой неделе принял решение дополнительно влить 300 млрд юаней в банки страны для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне замедления темпов восстановления экономики. Эксперты полагают, что НБК продолжит принимать стимулирующие меры, среди которых может оказаться сокращение нормы резервирования.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $71,7 за баррель (-1,3% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,42 за баррель (-1,3% и -1% в пятницу).

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель. Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом "Ида", вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановить работу.