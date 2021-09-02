США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать все, что есть в ее распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", - сообщил Байден, выступая в Белом доме. Президент добавил, что использование стратегического запаса позволит увеличить доступ к топливу и бороться с повышением цен на него.

По словам Байдена, его администрация стремится как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный "Идой", в том числе районам, в которых активно добывают нефть.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана на юге страны утром в воскресенье, 29 августа – в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана – "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек. Ураган "Ида" нанес серьезный ущерб Луизиане, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Байден.

По меньшей мере восемь человек погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в результате наводнений, вызванных ураганом "Ида".