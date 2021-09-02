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США начнут использовать стратегический запас нефти из-за урагана "Ида"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать все, что есть в ее распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", - сообщил Байден, выступая в Белом доме. Президент добавил, что использование стратегического запаса позволит увеличить доступ к топливу и бороться с повышением цен на него.

По словам Байдена, его администрация стремится как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный "Идой", в том числе районам, в которых активно добывают нефть.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана на юге страны утром в воскресенье, 29 августа – в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана – "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек. Ураган "Ида" нанес серьезный ущерб Луизиане, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Байден.

По меньшей мере восемь человек погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в результате наводнений, вызванных ураганом "Ида".

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Джо Байден

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