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"Русал" готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Русал" готов к эвакуации российского персонала из Гвинейской республики в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности в этой стране, говорится в заявлении компании.

В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее.

Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов, обеспечивая 20% мировой добычи. На Гвинею приходится 50% бокситов и 5% глинозема, производимых "Русалом". Российская компания контролирует "Компанию бокситы Киндии", месторождение Диан-Диан, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia. Alcoa, еще один крупный производитель алюминия за пределами Китая, получает около 31% своих бокситов из Гвинеи (через Compagnie des Bauxites de Guinee).

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Компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов.

"Русал" потенциально может потерять треть производства алюминия в случае обострения ситуации в Гвинее и компенсировать эти потери фактически неоткуда, так как разработка немногочисленных российских месторождений низкорентабельна, заявил в понедельник источник в алюминиевой отрасли.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. В стране введен комендантский час и ограничения на экспорт.

Позже лидеры военного переворота заявили о снятии режима комендантского часа для горнодобывающей отрасли и возобновлении морского экспорта из страны, призвав горнодобывающие компании продолжать работу.

Русал Гвинея

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